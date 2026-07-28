Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έγιναν καλές συνομιλίες με το Ιράν, αν και επανέλαβε τις απειλές του να στοχοθετήσει το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη με το Fox News, ο Τραμπ είπε ότι θέλει να αποφύγει τη στοχοθέτηση γεφυρών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν εάν είναι δυνατό. «Είναι μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Επομένως νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση αυτή τη στιγμή. Ξέρουν πως θα το κάνω αυτό, αν δεν κάνουν συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

«Δεν μπορούμε πια να τους έχουμε να σπάνε συμφωνίες. Είχαμε μερικές πολύ καλές συνομιλίες», είπε ο Τραμπ για το Ιράν.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα αφότου οι δύο χώρες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου σχεδιάζει να του μιλήσει για εργασία που γίνεται σε εγκατάσταση η οποία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γνωστή στη Δύση, ως όρος Πίκαξ, μια οχυρωμένη εγκατάσταση σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος, κοντά σε μία από τις κυριότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου το πει. Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό, επειδή θέλει να συνεχίσω να ασχολούμαι», είπε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. «Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στο όρος Πίκαξ. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους, και θα πρέπει να καταστρέψουμε το όρος Πίκαξ αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», είπε ο Τραμπ.