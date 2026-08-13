Το να τηρεί «διακριτική» στάση, ή αλλιώς «χαμηλό προφίλ», δεν είναι ακριβώς κάτι που ταιριάζει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή είναι μολαταύτα η στρατηγική που λέει ο ίδιος πως επιλέγει πλέον έναντι του Ιράν: ρίχνει το βάρος στην οικονομική πίεση και έχει αφήσει κατά μέρος –προς το παρόν τουλάχιστον– τη διπλωματία και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

«Είμαστε διακριτικοί», δήλωσε στον Axios την Κυριακή.

«Μισο-διαπραγματευόμαστε μαζί τους», ανέφερε ακόμη· καθώς «περιοριζόμαστε να παρατηρούμε το Ιράν, με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την έλλειψη χρημάτων του», πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ξανά κατόπιν πως διατηρεί στο τραπέζι την επιλογή να διατάξει νέους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά προτιμά να κλιμακώσει τις οικονομικές ζημίες που υφίσταται η Τεχεράνη λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

«Ναι, μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις. Αλλά είναι χρεοκοπημένοι. Δεν έχουν λεφτά», υποστήριζε ο Τραμπ τη Δευτέρα, απευθυνόμενος στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Έχει διαβεβαιώσει πως ο πληθωρισμός στο Ιράν ξεπερνά το 300%, κάτι που επανέλαβε χθες μέσω Truth Social, υποστηρίζοντας ακόμη ότι «οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι».

Στο ίδιο κείμενο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως δεν είναι δα τόσο επείγον να αναληφθεί δράση, καθώς –αν πιστέψει κανείς τον Αμερικανό πρόεδρο– οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας, που μετατράπηκε σε βασικό διακύβευμα του πολέμου.

«Πολύ κακή κατάσταση»

Παρ’ όλα όσα λέει ο Ρεπουμπλικάνος, στο πεδίο η Τεχεράνη διατηρεί κλειστό το στενό κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και η Ουάσινγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Από οικονομική σκοπιά, το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορεί να εξαγάγει το πετρέλαιό του σε μεγάλες ποσότητες, δρα υπό καθεστώς κυρώσεων και δεν έχει πρόσβαση στους πόρους του στο εξωτερικό», απαρίθμησε ο Μάικλ Ο’ Χάνλον του Brookings Institution μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι το εξής: ανησυχεί αυτό στ’ αλήθεια τους ηγέτες του; Λιγάκι, κατά την άποψή μου, όχι πολύ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του μοιάζουν να στοιχηματίζουν πως αν δείξουν υπομονή, το Ιράν θα κάνει πίσω λόγω της οικονομικής πίεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι σαφές ότι του αρέσει το προφίλ του απρόβλεπτου, έχει παραμερίσει έτσι για την ώρα τις απειλές για βομβαρδισμούς που θα φέρουν την Αποκάλυψη στο Ιράν, όπως και τις υποσχέσεις πως επίκειται άμεσα διπλωματική λύση — το εκκρεμές στο οποίο εναλλάσσεται ουσιαστικά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν από πέντε και πλέον μήνες.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου του επέδειξαν γραφικά για τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρόκρινε τη σκλήρυνση των υπαρχουσών και την επιβολή νέων.

Στα τέλη Ιουλίου η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε έτσι νέα μέτρα σε βάρος ιρανικών οντοτήτων συνδεόμενων με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προς το παρόν άλλαξε τακτική, ενώ μέχρι πρόσφατα απειλούσε να εξαπολύσει αυτούς που περιέγραφε ως τους πιο καταστροφικούς βομβαρδισμούς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ιράν.

Ελλείψεις

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, τα αμερικανικά αποθέματα κάποιων τύπων όπλων και πυραύλων μειώθηκαν ανησυχητικά στον πόλεμο, οι ελλείψεις έχουν φτάσει σε βαθμό που περιορίζονται οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ.

Αξιοσημείωτα, τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρεται ούτε στη διπλωματική οδό. Ούτως ή άλλως, οι υποτιθέμενες συνομιλίες για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, για τις οποίες μιλούσε, έμοιαζαν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών από την πλευρά του καταδίκασε τον «εθισμό» της Ουάσινγκτον στις κυρώσεις τη Δευτέρα.

«Ο πραγματικός κίνδυνος είναι πως οι Αμερικανοί πολιτικοί, επιμένοντας στη βλαβερή τους έξη, θα στραγγαλίσουν τις τελευταίες πιθανότητες που είχαν να βρουν πόρτα λιγότερο ταπεινωτικής εξόδου από την κρίση που κατασκεύασαν οι ίδιοι», προειδοποίησε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

The US Secretary of the Treasury has boasted of “suffocating” Iran through economic sanctions. Beyond its sheer pathos, the claim is a stark testament to America’s compulsive addiction to sanctions. Whenever Washington proves itself incapable of pursuing diplomacy, it retreats… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) August 10, 2026

Μένει να φανεί αν η στρατηγική της οικονομικής πίεσης θα αρκέσει στον Ντόναλντ Τραμπ, διαβόητο για την ανυπομονησία του, μέγα λάτρη των σπορ τύπου κατς και των αποκαλύψεων πολύκροτων «deals», μεγάλων συμφωνιών.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Axios, συνέκρινε τη σύγκρουση με το Ιράν με παρτίδα σκακιού.

«Οι Ιρανοί έχουν δείξει πως είναι επαγγελματίες σκακιστές», αντέτεινε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.