Τις προθέσεις του απέναντι στο Ιράν ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNN, ο Τραμπ παραχώρησε τηλεφωνική συνέντευξη στην οποία έθεσε τους όρους της Ουάσινγκτον. Ερωτηθείς σχετικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν ή όχι μια πολύ ισχυρή συμφωνία». Αμέσως μετά, έσπευσε να ρίξει τους τόνους, προσθέτοντας: «Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να καταστεί κάτι τέτοιο αναγκαίο».

Αν και το ρεπορτάζ του CNN δεν διευκρίνισε ποια ήταν η ακριβής ερώτηση στην οποία απαντούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος φρόντισε να υπενθυμίσει τη στρατιωτική ισχύ και την ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Όπως αποκάλυψε, οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη εντοπίσει και «κλειδώσει» πιθανούς στόχους κρίσιμων υποδομών στο ιρανικό έδαφος. Ανάμεσα σε αυτούς, όπως τόνισε, συγκαταλέγονται 38 γέφυρες, «τις οποίες μπορούμε να ισοπεδώσουμε κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα».