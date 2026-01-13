Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί τους Ιρανούς «πατριώτες» να πάρουν τον έλεγχο των θεσμών της χώρας τους, υποσχόμενος ότι η βοήθεια από τις ΗΠΑ έρχεται.

«Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» τονίζει χαρακτηριστικά ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΥΕΣΤΕ – ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ. MIGA!!!».

Εν τω μεταξύ η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, το Βέλγιο και η Μ.Βρετανία ανακαλούν τους πρέσβεις τους από την Τεχεράνη, ενώ η Ιρλανδία αρνείται τα διαπιστευτήρια του Ιρανού πρέσβη στο Δουβλίνο.

Την ίδια ώρα, για χιλιάδες νεκρούς, κάνουν λόγο αξιωματούχοι και παρατηρητές.

Η κατάσταση στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς οι διαδηλώσεις εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα.

Παρά τις εκτεταμένες δολοφονίες από το καθεστώς που δε διστάζει να χρησιμοποιεί αληθινά πυρά εναντίον αμάχων, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της Τεχεράνης καίγoντας κυβερνητικά κτήρια.

Το καθεστώς που δεν δίστασε να κόψει τη χρήση του διαδικτύου και μπλόκαρε το δορυφορικό δίκτυο Starlink, του Έλον Μασκ -έστω και προσωρινά- έχει μετατρέψει ειδικά για να κρύψει αυτή τη σφαγή με την Τεχεράνη να έχει μετατραπεί σε μια ζώνη θανάτου.

O Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χρήση βίας από το ιρανικό καθεστώς αποτελεί «κόκκινη γραμμή», την οποία – όπως δήλωσε – η Τεχεράνη «φαίνεται να αρχίζει να ξεπερνά». Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές», από τη διπλωματία έως και στρατιωτικά πλήγματα.

Tο Ιράν παραδέχεται για πρώτη φορά την ύπαρξη χιλιάδων νεκρών. Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς έκανε λόγο για 2.000 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων από τις δυνάμεις ασφαλείας, κατηγορώντας μάλιστα τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε τρομοκράτες, ως υπαίτιους των θανάτων αυτών.

Πριν από αυτό, τα τελευταία στοιχεία που υπήρξαν για τους νεκρούς ήταν ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 646 άτομα, στη διάρκεια αυτών των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων, ενώ τουλάχιστον 10.700 άτομα έχουν συλληφθεί.

Received from Isfahan, Iran, January 12: despite widespread killings by the regime, tens of thousands of protesters returned to the streets and set a government building on fire. دریافتی از اصفهان، ۲۲ دی؛ جمعیت انبوه، آتش‌سوزی مکانی حکومتی و شعار «امسال سال خونه، موشعلی سرنگونه» pic.twitter.com/TGLsFNjHHq — Amirhossein Miresmaeili (@AmirMiresmaeili) January 12, 2026

Έτοιμο να πραγματοποιήσει την πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, δια απαγχονισμού, το Ιράν

Αύριο ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη εκτέλεση στο Ιράν, εκτέλεση δια απαγχονισμού ατόμου που είχε συλληφθεί στη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Πρόκειται για έναν 26χρονο που είχε συλληφθεί την προηγούμενη Πέμπτη στην πόλη Καράτζ.

Όπως αναφέρουν η Iran Human Rights και η National Union for Democracy in Iran, ο 26χρονος Έρφαν Σολτάνι πρόκειται να εκτελεστεί δια απαγχονισμού την Τετάρτη, μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ.

Erfan Soltani was arrested for protesting during Iran’s 2026 uprising. The Islamic Republic is set to execute him this Wednesday, and informed his family that the sentence is final. He was denied access to a lawyer. Erfan’s only crime was calling for freedom. Be his voice. pic.twitter.com/73WfZCJiq2 — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 11, 2026

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Iran Human Rights, η οικογένεια του Σολτάνι ενημερώθηκε ότι έχει καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου. Όπως επισημαίνεται, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν καταστεί δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς εκτεταμένου μπλακάουτ στις επικοινωνίες.

Ο Ερφάν Σολτανί αναμένεται να εκτελεστεί αφού του επιτραπεί να περάσει μόλις δέκα τελευταία λεπτά με την οικογένειά του. Κατηγορείται ότι συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, χωρίς ωστόσο – όπως καταγγέλλεται – να του αποδοθούν σαφείς κατηγορίες ή να του δοθεί δυνατότητα υπεράσπισης.

Ο διευθυντής της Iran Human Rights, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, επισήμανε ότι «οι εκτεταμένες δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζουν τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Επιπλέον σημείωσε ότι «ο κίνδυνος μαζικών και εξωδικαστικών εκτελέσεων διαδηλωτών είναι εξαιρετικά σοβαρός».

Παράλληλα, συνεχίζεται, εν τω μεταξύ, το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, καθώς το Ιράν παραμένει πάνω από 110 ώρες χωρίς internet. Ωστόσο σήμερα κατέστη εφικτό να γίνουν κλήσεις από κινητά τηλέφωνα προς το εξωτερικό. Αρκετοί Ιρανοί που επικοινώνησαν με το AP έδωσαν ένα κλίμα της πραγματικότητας που ισχύει σήμερα εκεί. Έκαναν λόγο για αστυνομικούς παντού που φορούν κράνη, έχουν όπλα και εκτοξευτήρες δακρυγόνων.

Συγκλονίζει επίσης η μαρτυρία στο Sky News ενός συγγενή νεαρού ατόμου που έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοκόπημα από τις δυνάμεις ασφαλείας και πυροβολισμό στην καρδιά σου.

Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ: Εξετάζονται όλες οι δυνατότητες ανάληψης δράσεις εναντίον της Τεχεράνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως μεταδίδει το ΒΒC, ενημερώθηκε για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν. Oι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου παρουσίασαν επίσης και άλλες λύσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία και ζητεί από τους υπηκόους του να μην ταξιδεύουν στο Ιράν ή αν βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν άμεσα, ενώ και το γειτονικό Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού για παν ενδεχόμενο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιβολή δασμού 25% σε προϊόντα από χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει ταυτόχρονα «έτοιμη για πόλεμο» εάν χρειαστεί.