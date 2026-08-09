Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, κυρώσεων και αποκλεισμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

«Κρατάμε χαμηλούς τόνους» με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας.

«Μόνο εν μέρει διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλά παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα», τόνισε.

«Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση οικονομικά και δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά του» δήλωσε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει την οικονομική κρίση του ιρανικού καθεστώτος.

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι με την τιμή του πετρελαίου να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, οι Αμερικανοί καταναλωτές αισθάνονται μικρότερη οικονομική επιβάρυνση από τον πόλεμο.

«Όλα θα γίνουν. Πάντα τακτοποιούνται αυτά. Είναι σαν παρτίδα σκάκι», είπε ακόμη, αναφερόμενος στην αλληλεπίδραση και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.