Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι πρέπει να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν, καθώς αν αυτή δεν επιτευχθεί, τότε «θα είναι μια άλλη ιστορία».

«Πολύ τραυματικό» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων το βράδυ της Πέμπτης τόνισε, αναφερόμενος στο Ιράν ότι «πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό», για να προσθέσει ότι «δεν θέλω να συμβεί αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Έπρεπε να την έχουν κάνει από την πρώτη φορά και είχαν το Midnight Hammer (χτύπημα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν). Αν δεν κάνουν τη συμφωνία, τότε θα είναι μια διαφορετική ιστορία».

Ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για μια συμφωνία με το Ιράν, τόνισε ότι «Υποθέτω τον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα».

Για τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι «είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση και καταλαβαίνει ότι εξαρτάται από εμένα το είδος της συμφωνίας, της δίκαιης συμφωνίας, αλλιώς θα είναι δύσκολα για αυτούς (Ιράν).