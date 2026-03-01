Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έσπασε τη σιωπή του την Κυριακή 1/3, σχετικά με τα πρώτα αμερικανικά θύματα στον πόλεμο με το Ιράν, σε αποκλειστική τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στη Daily Mail.

Τρία μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν στις μάχες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

«Είναι σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Πρόεδρος. «Και, ξέρετε, δυστυχώς περιμένουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβαίνει διαρκώς, θα μπορούσε να συμβεί ξανά».

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι πρόκειται για τις πρώτες απώλειες κατά τη δεύτερη θητεία του, επισημαίνοντας πως η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο, καθώς και ο βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς απώλειες Αμερικανών.

«Τα έχουμε πάει αρκετά καλά», σημείωσε, προσθέτοντας: «Αλλά είναι σπουδαίοι άνθρωποι, με εξαιρετικά ρεκόρ, πραγματικά εξαιρετικοί», είπε αναφερόμενος στις Αμερικανικές δυνάμεις.

«Θα συνεχίσουμε για 4 εβδομάδες ακόμη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο με το Ιράν, υπονοώντας ότι οι μάχες ενδέχεται να συνεχιστούν για ακόμη τέσσερις εβδομάδες.

«Ήταν εξαρχής μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίζαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Ήταν πάντα ένα σχέδιο τεσσάρων εβδομάδων. Όσο ισχυρή κι αν είναι, πρόκειται για μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες, ίσως και λιγότερο», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επιθέσεων: «Νομίζω ότι όλα εξελίσσονται όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Ξέρετε, πέρα από το γεγονός ότι απομακρύναμε ολόκληρη την ηγεσία τους πολύ περισσότερους απ’ ό,τι περιμέναμε. Φαίνεται πως ο αριθμός φτάνει τους 48», απάντησε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρέμεινε ανοιχτός στο ενδεχόμενο περαιτέρω συνομιλιών με τους Ιρανούς, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διευκρινίσει αν αυτές θα πραγματοποιηθούν «σύντομα».

Σε ερώτηση της βρετανικής εφημερίδας για το εάν έχει επικοινωνήσει με άλλους ηγέτες του Κόλπου, ο Ντναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες την Κυριακή με τους ηγέτες του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Ιορδανίας, καθώς και με «μερικούς ακόμη».

Απαντώντας τέλος στην ερώτηση εάν η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά το αρχικό πλήγμα που δέχθηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε: «Πολεμούν, πολεμούν κι αυτοί».