Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να καταστραφεί, είτε να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη τοποθεσία, παρουσία διεθνών παρατηρητών.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο (πυρηνική σκόνη!) είτε θα παραδοθεί αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί στην πατρίδα και να καταστραφεί, είτε, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή τον αντίστοιχο φορέα να παρίσταται ως μάρτυρας της διαδικασίας και του γεγονότος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DJT», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

 

 

