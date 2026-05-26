Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να καταστραφεί, είτε να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη τοποθεσία, παρουσία διεθνών παρατηρητών.

The Enriched Uranium (Nuclear Dust!) will either be immediately turned over to the United States to be brought home and destroyed or, preferably, in conjunction and coordination with the Islamic Republic of Iran, destroyed in place or, at another acceptable location, with the… pic.twitter.com/ZfQzlw3jqr — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 25, 2026

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο (πυρηνική σκόνη!) είτε θα παραδοθεί αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί στην πατρίδα και να καταστραφεί, είτε, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή τον αντίστοιχο φορέα να παρίσταται ως μάρτυρας της διαδικασίας και του γεγονότος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DJT», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.