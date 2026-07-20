Σε αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των πρόσφατων απωλειών Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι το Ιράν θα κληθεί να πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο κάθε μέλους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη μεταβιβάσει τη συγκεκριμένη οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

«Ασπίδα» προστασίας στον Νετανιάχου

Σε άλλη παρέμβασή του στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρείχε πλήρεις διαβεβαιώσεις ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο σύλληψης επί αμερικανικού εδάφους. Εξαίροντας τον ρόλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον εν εξελίξει πόλεμο κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ».

Η τοποθέτηση αυτή, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα, ήρθε ως άμεση απάντηση στον Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στους New York Times, ο κ. Μαμντάνι είχε αποκαλύψει πως βρίσκεται σε νομικές διαβουλεύσεις για το αν υπάρχει η δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού ηγέτη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κατά την προγραμματισμένη παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αιτιολογώντας τη στάση του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει: «Η θέση του είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου έχει ασκήσει διώξεις το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ταξιδεύει παραδοσιακά κάθε φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση της διεθνούς κοινότητας στον ΟΗΕ.

Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.