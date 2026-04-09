Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη χρειάστηκαν και δεν θα το κάνει στο μέλλον, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου», υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες προσπάθειές του να αγοράσει ή να ενσωματώσει τη νησιωτική περιοχή, οι οποίες είχαν προκαλέσει διπλωματική αναταραχή με τη Δανία.

