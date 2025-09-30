Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε σήμερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία, τις ειρηνευτικές του ικανότητες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται, παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει διέξοδος από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Επιπλέον, για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Εμφανίστηκε, μάλιστα, να ειρωνεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».