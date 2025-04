Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι οι συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να πηγαίνουν καλά, αλλά «υπάρχει μία στιγμή κατά την οποία πρέπει είτε να υπογράψεις είτε να σωπάσεις».

Ο Τραμπ έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο στους δημοσιογράφους μία ημέρα αφότου έδειξε απογοήτευση με τη Ρωσία και της είπε να «προχωρήσει» στην επίτευξη συμφωνίας.

«Νομίζω ότι η Ουκρανία και η Ρωσία μπορεί να πάνε καλά, και θα το μάθετε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ. «Υπάρχει μία στιγμή κατά την οποία πρέπει είτε να υπογράψεις είτε να σωπάσεις και θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά νομίζω ότι θα πάει μια χαρά», προσέθεσε.

Την Παρασκευή, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, είχε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την αναζήτηση μίας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία ο διάλογος ΗΠΑ-Ρωσίας με στόχο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενόψει μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου φάνηκε να έχει κολλήσει λόγω διαφωνιών γύρω από τις προϋποθέσεις για την πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ έχει δείξει σημάδια ότι χάνει την υπομονή του και έχει μιλήσει για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο εάν αισθανθεί ότι η Μόσχα καθυστερεί να προχωρήσει σε συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης λέγοντας ότι πηγαίνουν «καλά».

«Νομίζω ότι πάνε καλά», δήλωσε ο Τραμπ. «Τίποτα δεν έχει σημασία μέχρι να το πετύχεις, οπότε δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό. Αλλά όλα πάνε καλά. Η κατάσταση στο Ιράν πηγαίνει αρκετά καλά, νομίζω», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με την προσέγγιση της κυβέρνησής του για τους δασμούς στα μικροτσίπ τη Δευτέρα.

«Θα σας δώσω αυτή την απάντηση τη Δευτέρα», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

