Υψηλό είναι το διακύβευμα της συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σήμερα (15/8), στην Αλάσκα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το αντιλαμβάνεται.

Αυτό μαρτυρά η απλή και σύντομη ανάρτησή του στο Truth Social, όπου γράφει μονάχα δύο λέξεις: «High Stakes» («Υψηλό διακύβευμα»).

HIGH STAKES!!! (TS: 15 Aug 06:59 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​‌‍ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 15, 2025

Στην διάρκεια της πτήσης του για την Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με δημοσιογράφους που το συνοδεύουν στο Air Force One.

Είπε ότι ο Πούτιν είναι «έξυπνος» και ότι πιστεύει πως «κάτι θα συμβεί». «Παρατήρησα -είπε- ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν μπίζνες, αλλά δεν θα τις κάνουν μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος.»

Μάλιστα, σε άλλο σχόλιό του για την αποψινή συνάντηση και την ουσία της δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ. Αυτή αποτελείται από τους:

Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο

Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ

Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ

Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Η πενταμελής ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν περιλαμβάνει:

Τον βοηθό του Προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ

Τον Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Τον Υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ

Τον Υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ

Τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ

Νωρίτερα, η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η Σύνοδος Κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Άνκορατζ.

Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Το κόκκινο χαλί στην Αλάσκα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την άφιξή του σήμερα στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης που μίλησαν στο NBC ,υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Όπως ανέφεραν, οι ακριβείς λεπτομέρειες και η «σκηνοθεσία» της υποδοχής ακόμα οριστικοποιούνται, ωστόσο αναμένεται να υπάρξει κόκκινο χαλί για την άφιξη του Ρώσου προέδρου.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στο Άνκορατζ.

Θα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ των Τραμπ, Πούτιν και των διερμηνέων τους, μια συνάντηση παρουσία των δύο αντιπροσωπειών, ενώ θα ακολουθήσει και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η ιδιωτική συνάντηση των δύο ηγετών.