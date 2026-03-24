Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ήταν ο πρώτος που εισηγήθηκε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων με στενούς συνεργάτες για την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε τη Δευτέρα (23/3) από το Μέμφις, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Πτέραρχος Νταν Κέιν, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα γύρω από το ιρανικό ζήτημα.

Τότε, παρουσίασε στους συνεργάτες του το δίλημμα μεταξύ συνέχισης της κλιμάκωσης ή ανάληψης στρατιωτικής δράσης, με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής.

«Κάλεσα τον Πιτ, κάλεσα τον Στρατηγό Κέιν, κάλεσα πολλούς από τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας και είπα ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μία χώρα, το Ιράν, που επί 47 χρόνια τρομοκρατεί και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου», ανέφερε αρχικά και έπειτα έστρεψε το βλέμμα του προς τον Χέγκσεθ, που καθόταν δίπλα του.

«Και Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε. Και είπες: “Ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο”», πρόσθεσε ο Τραμπ στη συνέχεια και ο Υπουργός Πολέμου χαμογέλασε αμήχανα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε συνέχεια, αφού έπειτα αναφέρθηκε στις συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ»: «Νομίζω ότι πάνε πολύ καλά. Θέλουν ειρήνη – έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, αλλά θα δούμε. Πρέπει να το πετύχουμε. Θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι πολύ καλές».