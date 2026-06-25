Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αντέχει», έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει απρόσμενη στροφή υπέρ του Κιέβου.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να λέει πως έχει καλή σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε παρατεταμένη συζήτηση με τους προέδρους της Ουκρανίας Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτός ο τελευταίος χαρακτήρισε «επιτυχία» τη G7, ειδικά για «την Ουκρανία», διατεινόμενος πως υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» του Αμερικανού ομολόγου του Τραμπ.