Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές «επειδή είπα εγώ ότι συμφώνησαν». Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Λοιπόν, συμφώνησαν. Επειδή είπα:

«Συμφωνείτε». Γι’ αυτό συμφώνησαν, επειδή είπα εγώ ότι συμφωνούν».

Όταν πιέστηκε να σχολιάσει τα ρωσικά πλήγματα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα πρέπει να το εξετάσω και να δω, διότι έχουν σημειωθεί παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καταστροφή» τον πόλεμο —ο οποίος ξεκίνησε με τη γενικευμένη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022— και ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο αυτόν τον μήνα.

«Ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πρέπει να συναντηθούν και να τερματίσουν αυτόν τον γελοίο πόλεμο»

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του για την ανάγκη άμεσης διευθέτησης, ο Τραμπ τόνισε: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πρέπει να συναντηθούν και να τερματίσουν αυτόν τον γελοίο πόλεμο».

Περνώντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν βοηθούν «καθόλου» το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα και το Πεκίνο είχαν «πάρα πολλά να χάσουν» αν στήριζαν την Τεχεράνη. Αναφερόμενος σε σχόλια επικριτών και αντιπάλων του στο Truth Social περί στήριξης του Ιράν, έγραψε:

«Αν το κάνουν, συμβαίνει σε πολύ περιορισμένο βαθμό, αλλά πιστεύω ότι δεν το κάνουν καθόλου. Έχουν πάρα πολλά να χάσουν, και εμείς θα το γνωρίζαμε — και μάλιστα πολύ γρήγορα».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτησή του τον Ιούλιο, όταν δήλωσε ότι εμπιστεύεται την Κίνα και τη Ρωσία ότι δεν θα βοηθήσουν την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν εμπλέκονταν, «θα ήταν πολύ άσχημο για εκείνες».

«Ίσως το παρακάναμε στοχοποιώντας Ιρανούς ηγέτες»

Σε προεκλογική συγκέντρωση στο Οχάιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη στρατηγική απέναντι στην ιρανική ηγεσία λέγοντας: «Ίσως το παρακάναμε στοχοποιώντας Ιρανούς ηγέτες. Ίσως το παρακάναμε με τους ηγέτες, επειδή δεν ξέρουμε πια με ποιους στο διάβολο έχουμε να κάνουμε».

Πρόσθεσε μάλιστα πως «Κανείς δε θέλει να γίνει πρόεδρος του Ιράν», ισχυριζόμενος ότι οι πιθανοί υποψήφιοι δεν ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν τη θέση, παρά το γεγονός ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν διατελεί πρόεδρος της χώρας από τον Ιούλιο του 2024. Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, σημείωσε:

«Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε με ποιον, διάβολε, πρέπει να συνεννοηθούμε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι το παρακάναμε». Πάντως, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν είχε χάσει την πολεμική του αεροπορία και το σύνολο των 159 πλοίων του, τα οποία, όπως είπε, «αναπαύονται πλέον υπέροχα στον βυθό της θάλασσας».

«Παρεκτρέπονται πολύ άσχημα οι Χούθι»

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους αντάρτες Χούθι υποστηρίζοντας ότι «παρεκτρέπονται», μετά από μια σειρά επιθέσεων εναντίον αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ και το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Φαχντ» του Νταμάμ. Υπογράμμισε δε χαρακτηριστικά ότι «Παρεκτρέπονται πολύ άσχημα».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε εξάλλου ότι τον Νοέμβριο ενδέχεται να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.