Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, τη Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ.