Νέο κύκλο αντιδράσεων προκαλούν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο Fox News προχώρησε σε αμφιλεγόμενες αναφορές τόσο για την ηγεσία του Ιράν όσο και για τη σχέση του με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

“Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?”@POTUS: “They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country.” pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει ενημερωθεί από πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για κάτι που λέγεται από πολλούς», σημειώνοντας ότι μια τέτοια πληροφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στο εσωτερικό του Ιράν.

Οι αναφορές στις υπηρεσίες πληροφοριών

Ο Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην εκπομπή «The Five», δήλωσε ότι η πληροφορία τού μεταφέρθηκε από τη CIA, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το εύρος ή την επιβεβαίωσή της. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι τέτοιου είδους ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε χώρες όπως το Ιράν, όπου η νομοθεσία αντιμετωπίζει αυστηρά την ομοφυλοφιλία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, εκτιμήσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του 56χρονου Χαμενεΐ έχουν κυκλοφορήσει σε δημοσιογραφικούς κύκλους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν δημόσια τεκμήρια που να τις επιβεβαιώνουν.

Ο Αλή Χαμενεΐ πατέρας του Μοτζτάμπα, υπήρξε για δεκαετίες ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, με τον γιο του να θεωρείται εδώ και χρόνια πρόσωπο-κλειδί στο εσωτερικό του καθεστώτος, συχνά περιγραφόμενος ως ο άνθρωπος που διαχειριζόταν την πρόσβαση στον ίδιο.

«έχω ισχυρή απήχηση» στη LGBTQ κοινότητα»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη σχέση του με την LGBTQ κοινότητα, υποστηρίζοντας ότι κατέγραψε σημαντικά ποσοστά στήριξης.

«Πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά με τους ψηφοφόρους της gay κοινότητας. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν είχε τέτοια επίδοση και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω», δήλωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε σε δημόσιες εμφανίσεις του.

«Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σχολίασε επικριτικά ομάδες ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που στηρίζουν την Παλαιστίνη, επισημαίνοντας αυτό που χαρακτήρισε ως αντίφαση ανάμεσα στις θέσεις τους και την πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε.

Οι πολιτικές προεκτάσεις

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη διεθνή σκηνή και αναμένεται να πυροδοτήσουν νέο γύρο αντιπαραθέσεων, τόσο για την αξιοπιστία των πληροφοριών όσο και για τη δημόσια χρήση ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν προσωπικά δεδομένα και γεωπολιτικές ισορροπίες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι τοποθετήσεις του Τραμπ συνεχίζουν να προκαλούν ισχυρές αντιδράσεις, διατηρώντας τον στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής συζήτησης.