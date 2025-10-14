Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.
Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».
ALL TWENTY HOSTAGES ARE BACK AND FEELING AS GOOD AS CAN BE EXPECTED. A big burden has been lifted, but the job IS NOT DONE. THE DEAD HAVE NOT BEEN RETURNED, AS PROMISED! Phase Two begins right NOW!!! President DJT
(TS: 14 Oct 12:55 ET)…
— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025