Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή (8/6) ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν – παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών – στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, θα αποκαταστήσουν την τάξη.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), ο Τραμπ τόνισε αναφερόμενος στους ταραξίες: «Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν».

A once great American City, Los Angeles, has been invaded and occupied by Illegal Aliens and Criminals. Now violent, insurrectionist mobs are swarming and attacking our Federal Agents to try and stop our deportation operations — But these lawless riots only strengthen our…

— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 8, 2025