Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ευρώπη “έκανε πολύ καλά” που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου “ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι”, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.