Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε νέα, πιο αυστηρά μέτρα στον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», ανακοινώνοντας τη Δευτέρα 15/12, ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η φαιντανύλη – ένα ιδιαίτερα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές υπεύθυνο για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, θα χαρακτηρίζεται επίσημα ως «όπλο μαζικής καταστροφής» μαζί με τις πρόδρομες χημικές ουσίες της.

«Με το διάταγμα που θα υπογράψω σήμερα, η φαιντανύλη κατατάσσεται πλέον επισήμως στα όπλα μαζικής καταστροφής, γιατί αυτό ακριβώς είναι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Κανένα βομβαρδιστικό δεν κάνει αυτό που κάνει αυτό το ναρκωτικό: 200.000 με 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Μια εκτίμηση που υπερβαίνει τον επίσημο απολογισμό θανάτων που καταγράφει το CDC. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Centers for Disease Control and Prevention (CDC), οι θάνατοι από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ για το 2024 υπολογίζονται γύρω στους 80.000, εκ των οποίων περίπου 48.000 συνδέονται με συνθετικά οπιοειδή.

Το εκτελεστικό διάταγμα, που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του προέδρου, περιγράφει τη φαιντανύλη ως «πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο παρά ναρκωτικό», παρέχοντας την αιτιολόγηση για την νέα της κατηγοριοποίηση.

«Η παραγωγή και διακίνηση της φαιντανύλης, κυρίως μέσω μεγάλων οργανωμένων εγκληματικών δικτύων, απειλεί την εθνική μας ασφάλεια και τροφοδοτεί την ανομία στην ήπειρό μας και στα σύνορά μας», αναφέρει το κείμενο του διατάγματος.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθούν οι ομοσπονδιακοί περιορισμοί που αφορούν τη μαριχουάνα, προτάσσοντας ότι η επανακατάταξή της ως ουσίας λιγότερο επικίνδυνης θα μπορούσε να διευκολύνει την επιστημονική έρευνα. «Πολλοί θα ήθελαν αυτή την αλλαγή, γιατί θα επέτρεπε να γίνουν έρευνες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει διάφορα καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», εντείνοντας την πίεση σε χώρες όπως το Μεξικό, η Κολομβία και ιδίως η Βενεζουέλα υπό τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ κατηγορούν για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Βενεζουέλα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων πηγών προέλευσης της φαιντανύλης που εισέρχεται στις ΗΠΑ, και άλλες χώρες δεν παράγουν καθόλου τη συγκεκριμένη ουσία.

Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αυξήσει την παρουσία αεροπορικών και ναυτικών μέσων στην Καραϊβική, κάνοντας επιδρομές εναντίον ταχύπλοων σκαφών που υποπτεύεται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά προς και από την περιοχή και τον Ειρηνικό. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, η νομιμότητα τέτοιων επιχειρήσεων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από νομικούς κύκλους.

Η ρητορική και η στρατηγική του Τραμπ στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών παραπέμπουν σε μεθόδους που θυμίζουν πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, τόσο στη γλώσσα όσο και στην επιχειρησιακή προσέγγιση.

Απαντώντας στις κατηγορίες της Ουάσιγκτον, το Καράκας έχει απορρίψει την εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κατηγορίες ως προπέτασμα καπνού με στόχο την απομάκρυνση του σοσιαλιστή προέδρου Μαδούρο και τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, η οποία υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 2019.

Η Drug Enforcement Administration (DEA), η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, επιμένει ότι μεξικανικά καρτέλ έχουν κεντρικό ρόλο στην κρίση των συνθετικών οπιοειδών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιρρίπτει συχνά ευθύνες στην πώληση πρόδρομων χημικών ουσιών σε εταιρείες στην Κίνα, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαιντανύλης.

Με πληροφορίες από: Reuters