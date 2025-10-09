Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τα μέλη της.

Καθισμένος απέναντι από τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επέκρινε την Ισπανία για την αντίθεσή της στην αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο σημείο να προτείνει την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ.

«Θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τη Φινλανδία και με το ΝΑΤΟ. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να πληρώσουν το 5%, όχι το 2%. Και οι περισσότεροι πίστευαν ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί. Και συνέβη σχεδόν ομόφωνα. Είχαμε έναν που υστερούσε. Ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία. Πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί είναι είναι υστερούντες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».

Ωστόσο, συζητήθηκε και το θέμα της Γάζας.

Ερωτηθείς ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον, κάτι που, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων, θα μπορούσε να συμβεί αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, απάντησε:

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορεί να κάνουμε κάτι που θα είναι λίγο διαφορετικό και ίσως πολύ θετικό για όλους».

«Θα το εξετάσουμε τότε», προσέθεσε και εκτίμησε: «Νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Αναφέρθηκε επίσης η πιθανότητα ο Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

«Νομίζω ότι η καλύτερη υποψηφιότητα θα προερχόταν από τον Ζελένσκι και, στη συνέχεια, από τον βασιλιά της Ιορδανίας», είπε ο Στουμπ. «Πρέπει να πω ότι το ιστορικό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αρκετά εντυπωσιακό».

Πηγή: Reuters