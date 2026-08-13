Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία απέκτησε πρόσφατα το δεύτερο παιδί της, θα αποχωρήσει από τη θέση της «στο τέλος του μήνα» προκειμένου να μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Την 1η Μαΐου η Λέβιτ έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το δεύτερο παιδί της. Έχει επίσης ένα αγοράκι ηλικίας 2 ετών.

Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, η 30χρονη Λέβιτ ανέφερε σε μήνυμά της: «Η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου – γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».