Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (19/10) ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Άφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

Το Ισραήλ έκανε λόγο νωρίτερα χθες για δυο νεκρούς στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

Χθες βράδυ, έπειτα από σειρά αεροπορικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

ΑΛ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ