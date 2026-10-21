Τον χαρακτηρισμό της «συντηρητικής φωνής» της Γαλλίας απέδωσε στη Μαρίν Λεπέν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη (20/10). Με τις ταραχές και τα επεισόδια να συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη γαλλική επικράτεια, ο Τραμπ φάνηκε να δείχνει τη συμπάθειά του προς την ακροδεξιά πολιτικό ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, αποφεύγοντας ωστόσο να εκφράσει την ανοιχτή και επίσημη στήριξή του προς το πρόσωπό της.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για το αν σκοπεύει να στηρίξει τη Μαρίν Λεπέν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε: «Δεν τη γνωρίζω, δεν την έχω συναντήσει, αλλά νομίζω ότι της έχουν φερθεί άσχημα». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα πρόσφατα βίαια γεγονότα, πρόσθεσε για την ίδια: «Ύστερα από όλα αυτά, (σ.σ. τις ταραχές), αυτή είναι ξεκάθαρα… αυτή είναι η συντηρητική φωνή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρίν Λεπέν παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί των δημοσκοπήσεων για την προεδρία, παρά τις πρόσφατες δικαστικές της περιπέτειες. Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2025 είχε καταδικαστεί σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος ανάληψης δημόσιου αξιώματος για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Σε δεύτερο βαθμό, όμως, η ποινή της μειώθηκε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή, γεγονός που της άφησε ορθάνοιχτο το «παράθυρο» για να είναι κανονικά υποψήφια το 2027.

Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί πολιτικά τις εικόνες λεηλασιών από τη Γαλλία, προκειμένου να κλιμακώσει την αντιμεταναστευτική του ρητορική. Στόχος του είναι η μέγιστη δυνατή συσπείρωση της εκλογικής του βάσης ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δίνει μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης τη Δευτέρα στο Κάνσας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στη γαλλική κρίση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δέχεται επίθεση, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές».

Τον τόνο της σκληρής γραμμής του τον είχε δώσει και λίγο νωρίτερα, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά».