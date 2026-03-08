Στην πρώτη του συνέντευξη σε ιταλική εφημερίδα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε τηλεφωνικά με την Corriere della Sera και αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη ηγέτιδα» και προσθέτοντας ότι «την αγαπά» η Ιταλία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανή συνδρομή της Ιταλίας στον πόλεμο, δεδομένου ότι στέλνει ναυτικά μέσα για την άμυνα της Κύπρου, ο Τραμπ σημείωσε: «Η Μελόνι προσπαθεί πάντα να βοηθήσει, είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα και είναι φίλη μου».

Η ιταλική εφημερίδα επισημαίνει ότι μετά τις αμερικανικές επιδρομές της 27ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, ο Τραμπ επικοινωνούσε κυρίως μέσω αναρτήσεων και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά όλη την εβδομάδα απαντούσε σε κλήσεις σε μια σειρά από «αποκλειστικές» τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με διάρκεια λίγων λεπτών, με την Corriere να είναι η πρώτη ιταλική που εξασφάλισε επαφή.

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι πρόκειται για «σκόπιμη και αντισυμβατική στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης, σε μια κρίσιμη στιγμή της δεύτερης θητείας του».