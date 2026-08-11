Ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροπλάνο του, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά σε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, αναχωρώντας από τη Σύνοδο του NATO στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, εξαιτίας ιρανικών «απειλών», σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Πιο συγκεκριμένα, στήθηκε μια περίτεχνη επιχείρηση παραπλάνησης, όταν ο Τραμπ δεν πήρε το Boeing 747 με το οποίο είχε φτάσει στην Τουρκία, το οποίο ήταν δώρο του εμιράτου του Κατάρ προσωπικά σε εκείνον.

Ο ίδιος είχε αποδώσει την αλλαγή αυτή για λόγους…νοσταλγίας, καθώς το Air Force One είναι ένα από τα παλαιότερα προεδρικά αεροσκάφη.

Η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο ανέφερε, όμως, πως αντί να χρησιμοποιήσει το παλαιότερο μοντέλο του στόλου των προεδρικών αεροσκαφών, μεταφέρθηκε σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος. Πρώτα βέβαια είχε επιβιβαστεί στο Air Force One για να φαίνεται πως θα αναχωρήσει με εκείνο για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού του πίσω στις ΗΠΑ.

Στην πραγματικότητα όμως, τον φυγάδευσαν μέσω ενός κοντέινερ τροφοδοσίας και τον οδήγησαν στο στρατιωτικό αεροπλάνο, προκειμένου να αναχωρήσει με ασφάλεια.

Αφού έφτασε στη Βρετανία, επανενώθηκε με την ομάδα του Λευκού Οίκου και τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν για να ολοκληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στις ΗΠΑ με το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ. Κατά την Post, τα μέτρα προφύλαξης οφείλονταν στις απειλές του Ιράν, χώρας που γειτονεύει με την Τουρκία, εναντίον του Αμερικανού Προέδρου.

Αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πως υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, έκανε λόγο για υποτιθέμενες απόπειρες κατά της ζωής του, στην πτήση της επιστροφής.

«Υπάρχουν πολλοί εχθροί των ΗΠΑ, που τον έχουν (σ.σ. τον κ. Τραμπ) στο στόχαστρο, και χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσανγκ σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος έλαβαν οδηγία, που συνήθως δίνεται σε εμπόλεμες ζώνες, να διατηρήσουν κατεβασμένα τα στόρια στα παράθυρά τους.

Σύμφωνα με τη New York Times, εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να αναχωρήσει από την Τουρκία με νέο προεδρικό αεροσκάφος από την Βρετανία, καθώς το προηγούμενο δεν ήταν εφοδιασμένο με τα συστήματα ασφαλείας των υπολοίπων στον στόλο της αμερικανικής προεδρίας και χρειάστηκε να γίνει, εκ των υστέρων, εγκατάσταση κάποιων από αυτά.