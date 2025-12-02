Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε απαισιόδοξος αναφορικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή που εξελίσσονται οι συνομιλίες των απεσταλμένων του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Τι μπάχαλο… Η Ουκρανία δεν είναι μια εύκολη κατάσταση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσινγκτον, με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι «ισχυρές και σεβαστές ξανά στην παγκόσμια σκηνή» και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος. Αλλά παραδέχθηκε ότι «έχουμε πρόβλημα με έναν πόλεμο που ο λαός μας προσπαθεί να διευθετήσει τώρα, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν «εμπλέκονται πλέον οικονομικά», πωλούν μόνο όπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να «το διευθετήσουν».

«Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος και ο λαός μας βρίσκεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή για να δει αν μπορούμε να το διευθετήσουμε. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, επιτρέψτε μου να σας πω, τι μπάχαλο! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, δεν υπήρχε καν πιθανότητα».

Στη συνέχεια, ανέφερε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει αυτόν τον πόλεμο ή «κάθε πόλεμο» που διευθέτησε.

Το συμβούλιο πραγματοποιείται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντώνται με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων, στο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Αισιοδοξία από τον Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, δήλωσε σε εκδήλωση στο Δουβλίνο ότι η ταχύτητα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων – και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις – του έδωσαν λόγο για αισιοδοξία.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει κάποια αισιοδοξία σε σχέση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες λόγω της ταχύτητας της διαδικασίας και του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξεύρεση λύσης.

«Υπήρχε λίγη αισιοδοξία στα λεγόμενα μου λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και από την αμερικανική πλευρά, λόγω τους ενδιαφέροντος της γι’ αυτές. Έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από κανένα είδος διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Δουβλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτηθείς αν φοβάται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία, απάντησε ‘ναι φοβάμαι’. Υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από την σχέση τους με την Ουκρανία.