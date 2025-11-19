Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη (18/11) ότι η Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζεται πλέον «σημαντικός σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ» κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Απόψε, με χαρά ανακοινώνω ότι ανεβάζουμε τη στρατιωτική μας συνεργασία σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, ανακηρύσσοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία ως σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς», είπε ο Τραμπ.

«Και σας το λέω τώρα για πρώτη φορά, γιατί ήθελαν να κρατήσουν ένα μικρό μυστικό για απόψε», πρόσθεσε ο Τραμπ αναφερόμενος στην ανακήρυξη, την οποία έχουν λάβει προηγουμένως μόνο 19 άλλες χώρες.

Ίλον Μασκ, Τιμ Κουκ και Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον Σαουδάραβα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάνσε ένα λαμπερό δείπνο με 120 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν αρκετά σπουδαία ονόματα του τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Ίλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ, ο Ζένσεν Χουάνγκ, αλλά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μεταμορφώθηκε για την περίσταση σε ένα λαμπερό σκηνικό, με μακριά τραπέζια φωτισμένα με κεριά, σε ένα δείπνο που συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τον αθλητικό κόσμο. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ, ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Ζένσεν Χουάνγκ και ο αστέρας του ποδοσφαίρου, ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ συνολικά είχαν προσκληθεί 120 άτομα, εκ των οποίων οι 30 προέρχονταν από τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία.

O Ίλον Μασκ μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένωνΟ Λευκός Οίκος δεν δημοσιοποίησε την επίσημη λίστα των καλεσμένων, ωστόσο έγινε γνωστό ότι το δείπνο αυτό προηγήθηκε του σαουδαραβικού επενδυτικού φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετάσχουν κορυφαία στελέχη από εταιρείες όπως οι Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics και Pfizer.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον πρίγκιπα διάδοχο, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο φίλο και άνθρωπο με ηγεσία, όραμα, θάρρος και δύναμη». Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Τραμπ καλωσόρισε επίσης επιχειρηματίες και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας με χιούμορ: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι εδώ, οπότε ο Μπάρον (σ.σ. ο υιός Τραμπ) θα εκτιμά λίγο περισσότερο τον πατέρα του».

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Μελάνια Τραμπ, η οποία εμφανίστηκε απαστράπτουσα με ένα σμαραγδένιο φόρεμα χωρίς τιράντες – σε χρώμα που παραπέμπει στη σημαία της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρώτη κυρία, που δεν είχε συμμετάσχει στις πρωινές συναντήσεις της Τρίτης, συνόδευσε τον σύζυγό της στην υποδοχή του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Νότιο Περιστύλιο του Λευκού Οίκου.

Η επιλογή της θεωρήθηκε ως μια διακριτική ένδειξη στήριξης προς τον πρίγκιπα διάδοχο, του οποίου η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της υπόθεσης Κασόγκι και του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, Nτοναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ