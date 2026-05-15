Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν «θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων, παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Η δήλωση έγινε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ επιχείρησε να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

«Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην εντυπωσιακή άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, που περιλαμβάνουν ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και στα συνταξιοδοτικά ταμεία 401, στρατιωτική νίκη και ισχυρή σχέση με τη Βενεζουέλα, καθώς και τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν (συνεχίζεται!)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντ Βανς, ανέφερε την Τετάρτη ότι «σημειώνεται πρόοδος» στις επαφές με την Τεχεράνη. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο το Ιράν θα αποδεχθεί την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει ο Τραμπ, δηλαδή τη μη κατοχή πυρηνικών όπλων.