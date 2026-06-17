Ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής των G7, σχετικά με την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν η συμφωνία με το Ιράν είναι η τελική, ο Τραμπ απάντησε ότι «το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους».

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«Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ξαναρίχνουμε βόμβες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν έχει σωστή συμπεριφορά εδώ και 47 χρόνια.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στη Γενεύη την ερχόμενη Παρασκευή, ενεργοποιώντας ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της συμφωνίας. Ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι οροί της συμφωνίας.