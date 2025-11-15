Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη «θα είναι μια χαρά» μετά τις τηλεφωνικές επαφές που είχε με τους ηγέτες των δύο κρατών, σε μια προσπάθεια να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ τους.

Την Τρίτη, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, την οποία συνυπέγραψε στα τέλη Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από έκρηξη νάρκης σε παραμεθόρια περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για την απόφαση που έλαβε η Μπανγκόκ, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι προχώρησε πρόσφατα σε ναρκοθέτηση περιοχών κατά μήκος των συνόρων με την Ταϊλάνδη.

«Μίλησα με τους πρωθυπουργούς των δύο κρατών και τα πάνε περίφημα. Νομίζω ότι θα είναι μια χαρά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε σήμερα ότι η Μπανγκόκ δεν θα τηρήσει τη συμφωνία μέχρι η Καμπότζη να παραδεχτεί την παραβίαση και να ζητήσει συγγνώμη για το τελευταίο περιστατικό.

Ο Ανούτιν δήλωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook, αφού μίλησε με τον Τραμπ και τον Ανουάρ της Μαλαισίας, ότι η Ταϊλάνδη έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που είναι απαραίτητη για να προστατεύσει την κυριαρχία της και να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού και της περιουσίας της από ξένες απειλές.

Είπε ότι ζήτησε από τον Τραμπ και τον Άνουαρ, ο οποίος υπήρξε μεσολαβητής στη διαμάχη, να πουν στον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μάνετ να τηρήσει τη συμφωνία και να μην παρεμβαίνει στην απομάκρυνση ναρκών.

Ο Χουν Μανέτ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook το Σάββατο ότι η Πνομ Πενχ θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία και εξέφρασε την ελπίδα ότι και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται σύμφωνα με τις συμφωνημένες αρχές και τον μηχανισμό.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Τραμπ συνεργάστηκε επίσης με τη Μαλαισία χθες Παρασκευή.

Ο Άνουαρ σε ανάρτηση του στο X έγραψε ότι η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη είναι έτοιμες να «συνεχίσουν να επιλέγουν τον χώρο για διάλογο και διπλωματικές προσπάθειες ως αποτελεσματική οδό προς την επίλυση».

Αναφερόμενος σε διεθνείς συγκρούσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό δίκτυο GB News «νομίζω πως σήμερα διευθέτησα μία», χωρίς να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις.

Τον Οκτώβριο, η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης είχε βάλει τέλος σε πέντε ημέρες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, κατά τις οποίες τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 άμαχοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα διευθετούσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο βασιλείων για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ήταν οι φονικότερες από τις εχθροπραξίες της περιόδου 2008-2011 που είχαν ως απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Αλ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ