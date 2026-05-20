Νέο τελεσίγραφο έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του κατά την τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής στο Κονέκτικατ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (20/05) ότι το ναυτικό και η αεροπορία των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί και πως το μοναδικό ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

«Το πολεμικό ναυτικό τους αφανίστηκε. Η πολεμική αεροπορία τους αφανίστηκε. Σχεδόν τα πάντα. Το μοναδικό ερώτημα είναι: Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί. Τους χτυπήσαμε πολύ δυνατά· ίσως χρειαστεί να τους χτυπήσουμε ακόμη πιο δυνατά. Αλλά δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση στο Μέριλαντ, ερωτηθείς για το αν είναι ανοιχτός σε μια περιορισμένη συμφωνία με το Ιράν, υπογράμμισε, «θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό, οπότε θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε, “Α, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… ».