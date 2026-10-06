Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει σε άλλους την ευθύνη της αύξησης της τιμής της βενζίνης, δήλωσε ότι αυτό δεν οφείλεται στον πόλεμο που ο ίδιος εξαπέλυσε κατά του Ιράν αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας.

«Αυτό που ανεβάζει τη βενζίνη, δεν είναι πια τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αριθμός ρεκόρ βαρελιών εξέρχεται από εκεί σχεδόν καθημερινά, αλλά η λέξη ‘διυλιστήρια’, γιατί αυτά της Ρωσίας βομβαρδίζονται από την Ουκρανία, και γιατί τα δικά μας είναι κλειστά σε Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια από αυτούς τους ηλίθιους Δημοκρατικούς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

What’s driving up Gasoline is no longer the Strait of Hormuz, because Record Numbers of Barrels are coming out now on an almost daily basis, but the word, “Refineries,” where Russia’s are being blown up by Ukraine, and where ours are being closed up, in Blue States, like California, by the Dumocrats. President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 5 2026, 12:32 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​​‌‌​​‍‍‌‍‌‍‍‍​‌​‌​‍‍‍​‍‍‍‍‍‍‍‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2026

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντίθετα δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, και κυρίως στην πρωτεύουσα Κίεβο.