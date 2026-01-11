Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Βενεζουέλα έχει αρχίσει να απελευθερώνει πολιτικούς κρατουμένους «σε μεγάλη κλίμακα», αποδίδοντας την εξέλιξη στην αμερικανική παρέμβαση που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

«Η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών της κρατουμένων, και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Ευχαριστώ! Ελπίζω αυτοί οι κρατούμενοι να θυμούνται πόσο τυχεροί στάθηκαν που οι ΗΠΑ παρενέβησαν και έκαναν αυτό που έπρεπε να γίνει».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση προς όσους απελευθερώνονται: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ! Αν το ξεχάσουν, δεν θα είναι καλό γι’ αυτούς».