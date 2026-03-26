Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά χθες (25/2), ότι το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη, γεγονός που αποδίδεται σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, στο ότι «οι ιρανοί αξιωματούχοι στους οποίους έχει ανατεθεί να διαπραγματευτούν, φοβούνται ότι θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους».

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν «θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς των ρεπουμπλικάνων.