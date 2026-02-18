Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τη Βρετανία να μην «παραχωρήσει» την αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση-κλειδί του «Ντιέγκο Γκαρσία» στον Ινδικό Ωκεανό, δηλώνοντας ότι θα είναι ζωτικής σημασίας εάν η Ουάσιγκτον χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν.

«Μην εκχωρείτε το Ντιέγκο Γκαρσία», έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, λίγες ώρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στη συμφωνία του Λονδίνου για την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο και την ενοικίαση της βάσης για διάστημα 99 ετών.

I have been telling Prime Minister Keir Starmer, of the United Kingdom, that Leases are no good when it comes to Countries, and that he is making a big mistake by entering a 100 Year Lease with whoever it is that is “claiming” Right, Title, and Interest to Diego Garcia,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 18, 2026

«Έχω πει στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ότι οι μισθώσεις δεν είναι καλές όταν πρόκειται για χώρες και ότι κάνει μεγάλο λάθος συνάπτοντας μια 100ετή μίσθωση με όποιον «διεκδικεί» δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στο Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε στρατηγική θέση στον Ινδικό Ωκεανό. Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρή και δυνατή, και παραμένει έτσι εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων από οντότητες που δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα. Κατά τη γνώμη μας, οι αξιώσεις αυτές είναι πλασματικές.

Εάν το Ιράν αποφασίσει να μην συνάψει συμφωνία, ενδέχεται να είναι απαραίτητο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Φέρφορντ, προκειμένου να εξουδετερώσουν μια πιθανή επίθεση από ένα εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς — μια επίθεση που ενδεχομένως θα γινόταν κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και άλλων φιλικών χωρών. Ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν πρέπει να χάσει τον έλεγχο, για κανένα λόγο, του Ντιέγκο Γκαρσία, συνάπτοντας μια, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη 100ετή μίσθωση.

Αυτή η γη δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και, αν αυτό επιτραπεί, θα είναι μια πληγή για τον μεγάλο σύμμαχό μας. Θα είμαστε πάντα έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να πολεμήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στον «Wokeism» και σε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. ΜΗΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός κάνει «μεγάλο λάθος» με την απόφασή του να νοικιάσει το έδαφος όπου βρίσκεται η βάση. «Ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων οντοτήτων που δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς και ένα αεροδρόμιο στο Φέρφορντ, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Με βάση μια συμφωνία του 2025, η Βρετανία θα παραδώσει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αλλά θα διατηρήσει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.

Τραμπ: «25 αμερικανικά δεξαμενόπλοια βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή»

Στο μεταξύ, σε νέα ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, στο Truth Social, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μεγάλος αριθμός αμερικανικών δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. 25 αμερικανικά δεξαμενόπλοια βρίσκονται επί του παρόντος καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ επιθυμούν να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αεροσκάφη στον αέρα ενάντια στο Ιράν, γνωρίζοντας ότι οι αεροπορικές βάσεις ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο».