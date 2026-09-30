Ένα σημαντικό κεφάλαιο για την αμερικανική εξωτερική πολιτική κλείνει επίσημα, με την ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από το έδαφος του Ιράκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ως ένα ουσιαστικό βήμα και μια αναμφισβήτητη επιτυχία για το έθνος του.

«Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από το Ιράκ!», αναφέρει ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Truth Social.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Αμερική και το σημαντικότερο είναι πως αποχωρούμε αφήνοντας το Ιράκ με έναν υπέροχο νέο πρωθυπουργό, τον Αλί αλ Ζαΐντι», δήλωσε κι εξέφρασε την ελπίδα πως ο ιρακινός ηγέτης θα καταφέρει να διαχειριστεί την κατάσταση πολύ καλά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό ολοκλήρωσαν επισήμως την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Είναι μια νίκη για τις ΗΠΑ, μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη επί του ΙΚ», υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος. «Έπρεπε να επιλέξω αν (τα αμερικανικά στρατεύματα) θα παρέμεναν ή θα αποχωρούσαν και θεώρησα, αναμφίβολα, πως ήταν καιρός να επιστρέψουν σπίτι», συμπλήρωσε.