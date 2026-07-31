Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία» η οποία προβλέπει «τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως ο στρατός του Ισραήλ θα «αποσυρθεί» μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και των υπολοίπων ένοπλων παρατάξεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στελέχη της Χαμάς επιβεβαιώνουν ότι κλείστηκε συμφωνία

Στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται ως σήμερα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κλείστηκε η συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.