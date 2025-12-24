Το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (AI), το οποίο παρουσιάζει τον ίδιο να συγκυβερνά με τον Ντόναλντ Τραμπ ένα βομβαρδιστικό Β-2, ανάρτηση που αποτελεί άμεσο μήνυμα προς το Ιράν.

Για το Ισραήλ, ο βομβαρδισμός των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων θεωρείται ίσως το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς, ακόμα και αν πραγματοποιήθηκε από αμερικανικά αεροσκάφη.

Έτσι, στο βίντεο, ο Νετανιάχου εμφανίζεται στο πιλοτήριο ενός B-2, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και οι δύο φορούν μαύρα γυαλιά, είναι ντυμένοι με κοστούμια και παρουσιάζονται να πετούν πάνω από μια έρημο, στην οποία διακρίνονται εγκαταστάσεις αδιευκρίνιστης χρήσης, παραπέμποντας εμμέσως στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι βομβαρδισμοί των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων σημειώθηκαν πριν από περίπου έξι μήνες, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Τεχεράνη θεωρείται ότι δέχτηκε σημαντικά πλήγματα εκείνη την περίοδο.

Δείτε το βίντεο: