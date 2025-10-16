Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Για μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας άλλη μία Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να υπάρξει μία συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των «κορυφαίων συμβούλων» τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια «ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

Η ανάρτηση Τραμπ

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συνομιλία του με τον Πούτιν ήταν «παραγωγική». Αποκάλυψε, επίσης, ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο Πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συνάντηση συμβούλου υψηλού επιπέδου, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα:

«Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν. Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον ”άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

🔴 BREAKING: TRUMP KEPT PUTIN ON THE LINE FOR OVER TWO HOURS — THEY WILL MEET IN BUDAPEST SOON The U.S. president wrote in his social network about the rather ambiguous outcome of his phone call with the Russian dictator: “I just concluded a very productive call with President… pic.twitter.com/h2hSPkVgYz — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξε προσθέτοντας ότι θα συζητήσει αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη σημερινή τηλεφωνική κλήση με τον Πούτιν «και πολλά άλλα»:

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα θέματα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία»

Την Παρασκευή η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται αύριο Παρασκευή στον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είπε σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ακόμη δυνατόν να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης με τον Πούτιν αφιερώθηκε στο εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ όταν θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου, σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Εκείνες οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε καμία απτή προοπτική για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, κάτι που θα του επέτρεπε να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε «κλιμάκωση» την παράδοση τέτοιων όπλων στο Κίεβο και ότι θα επηρέαζε στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα είναι το «βασικό θέμα συζήτησης» στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Έκανε επίσης αναφορά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, την ώρα που οι Ουκρανοί φοβούνται ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν χειμώνα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Ουκρανία «θέλει να περάσει στην επίθεση, θα πάρω μια απόφαση για το θέμα» είπε την Τετάρτη. Την Κυριακή σχολίασε ότι η χρήση πυραύλων Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα συνιστούσε «ένα νέο επιθετικό στάδιο».

Πρόσφατα, προς γενική έκπληξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, χαιρετίζοντας την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι σήμερα. Ορισμένοι παρατηρητές ωστόσο πιστεύουν ότι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να υποδηλώνουν πρόθεση απεμπλοκής εκ μέρους του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που ανέκαθεν δήλωνε ότι έχει «εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, πρόσφατα άλλαξε τόνο λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένος» από τον ομόλογό του. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απλώς δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ την Τρίτη.

Πληροφορίες: ΑΠΕ