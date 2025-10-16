Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Προέδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνομιλήσουν σήμερα, Πέμπτη (16/10), μία ημέρα πριν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μία πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει την είδηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο την Παρασκευή (17/10) στον Λευκό Οίκο, με το επίκεντρο των συνομιλιών να είναι η προμήθεια οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, και κυρίως το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ