Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη σε συνέντευξη στο Fox News ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θέλουν κανονισμούς για την Tεχνητή Nοημοσύνη για λόγους ασφαλείας, και ότι θα συνεργαστούν για την κατάρτιση λογικών κανόνων για την Tεχνητή Nοημοσύνη.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν συζήτησε εκτενώς με τον Σι για τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia ή για τη φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.