Δύο νέα τετ α τετ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, προγραμματίζει για το προσεχές διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της επίσκεψης του ηγέτη της Κίνας στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η πρόσφατη συνάντησή τους στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς «επιτεύχθηκαν πολλά». Τα επόμενα ραντεβού των δύο ηγετών έχουν «κλειδώσει» αρχικά για τον Νοέμβριο στην Κίνα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC που θα φιλοξενηθεί στην πόλη Σεντζέν και στη συνέχεια για τον Δεκέμβριο στη σύνοδο των χωρών της G20, η οποία θα διεξαχτεί στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, μέσα από ανάρτησή του στη δική του διαδικτυακή πλατφόρμα, ο Τραμπ έβαλε τέλος στη φημολογία γύρω από τη στελέχωση του νεοσύστατου κυβερνητικού ρόλου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο μετακίνησης του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, στη θέση του συμβούλου τεχνολογίας, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα γίνει ο Τσάρος της Σούπερ Νοημοσύνης. Πρώτον, δεν θέλει. Δεύτερον, κάνει σπουδαία δουλειά στο υπουργείο Οικονομικών και εκεί θέλω να παραμείνει! Γιατί να κάνω μια τέτοια αλλαγή;».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων της περασμένης εβδομάδας, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τα σχέδιά του για τον διορισμό ενός ειδικού συμβούλου και τη συγκρότηση μιας «Δύναμης ΤΝ» (AI Force). Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το πρακτικό πλαίσιο υλοποίησης και τις ακριβείς αρμοδιότητες αυτών των νέων τεχνολογικών πρωτοβουλιών.