Μιλώντας σε μια εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης στο Λευκό Οίκο με θέμα τα πανεπιστημιακά αθλήματα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τη σύγκρουση στο Ιράν.

Απάντησε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει «φαινομενική» επιτυχία στην καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «ο στρατός τους έχει εξαφανιστεί».

«Ο ναυτικός τους στόλος έχει καταστραφεί. Οι επικοινωνίες τους έχουν καταστραφεί. Δύο ομάδες ηγετών τους έχουν καταστραφεί. Έχουν φτάσει στην τρίτη ομάδα. Η αεροπορία τους έχει καταστραφεί εντελώς», τόνισε ο Ντ. Τραμπ για να προσθέσει στη συνέχεια: «Έχουν 32 πλοία. Και τα 32 βρίσκονται στον βυθό του ωκεανού».