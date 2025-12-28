Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν με την ελπίδα να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως υφίστανται ακόμα σημαντικές διαφορές, σε κρίσιμα ζητήματα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθεί το εδαφικό ζήτημα και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Μαρ-α-Λάγκο λίγο πριν τις 20:30.

Δείτε live από το Μαρ-α-Λάγκο, όπου συναντιούνται Τραμπ – Ζελένσκι: