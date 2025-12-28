Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.
Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν με την ελπίδα να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως υφίστανται ακόμα σημαντικές διαφορές, σε κρίσιμα ζητήματα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθεί το εδαφικό ζήτημα και οι εγγυήσεις ασφαλείας.
Ο Ζελένσκι έφτασε στο Μαρ-α-Λάγκο λίγο πριν τις 20:30.
Δείτε live από το Μαρ-α-Λάγκο, όπου συναντιούνται Τραμπ – Ζελένσκι:
Το μήνυμα του Ντόναλντ Τουσκ στον Ζελένσκι
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ευχήθηκε καλή τύχη στον Ζελένσκι μέσω του «X», κατά την έναρξη της συνάντησης.
Good luck @ZelenskyyUa
— Donald Tusk (@donaldtusk) December 28, 2025
Ποιοι άλλοι δίνουν το παρών στη συνάντηση
Από την πλευρά των ΗΠΑ, στο γεύμα παρακάθονται επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, η Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του προέδρου, καθώς και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.
Παρόντες είναι επίσης ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου για την ειρήνη, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
Όσον αφορά την Ουκρανία, τον Ζελένσκι συνοδεύει ο υπουργός Οικονομίας, Ολεξίι Σομπολέφ.
Η παρουσία του υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν, τουλάχιστον εν μέρει, στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη. «Υπάρχει πολύς πλούτος που μπορεί να παραχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τραμπ: Έχουμε τα απαραίτητα συστατικά για μια συμφωνία
Μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.
Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.
«Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Έφτασε στη συνάντηση ο Ζελένσκι
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ουκρανός ομόλογός του έδωσαν τα χέρια πριν από τη διμερή τους συνάντηση.
Μετά από αυτήν θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες.
Στη συνέχεια, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Κρεμλίνο: Το Κίεβο πρέπει να «πάρει μια θαρραλέα απόφαση» για το Ντονμπάς
Επιπλέον, το Κρεμλίνο κάλεσε την Ουκρανία να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση», συμφωνώντας να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς, προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος, λίγο πριν από τη συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ των δύο Προέδρων.
«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.
Πούτιν και Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει μια τελική απόφαση για το Ντονμπάς
Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.
Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.