Τηλεφωνική συνομιλία έχει αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Νταν Σκαβίνο έγραψε: «Συμβαίνει τώρα — Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο σε μια κλήση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky».

— Dan Scavino (@Scavino47) March 19, 2025