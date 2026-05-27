Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου πως δεν θα γίνει καμία άρση κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ακόμη και με αντάλλαγμα την παραίτηση του από το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Το σχόλιο αυτό έγινε την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που μαστίζει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας όταν ρωτήθηκε αν η τρέχουσα συμφωνία θα σήμαινε ότι το Ιράν θα παραχωρούσε το ουράνιο σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων.

Παράλληλα, στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε επίσης σήμερα, ο Τραμπ απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη, λέγοντας «είτε θα καταλήξουμε, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά».

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί (που θέλουμε). Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους. «Θέλουν απλώς να κάνουν μια συμφωνία», υποστήριξε. «Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «η Τεχεράνη πίστευε πως θα με ανάγκαζε να υποχωρήσω με καθυστερήσεις». «Τι να πω, λατρεύει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ για τον Πιτ Χέγκσεθ, υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ.

Πηγή: PBS