Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου NBC News, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε τους δικούς του απαράβατους όρους για το μέλλον των διμερών σχέσεων με το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να προχωρήσει στο ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ούτε σκοπεύει να προχωρήσει στην κατάργηση των υφιστάμενων οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων, εάν προηγουμένως δεν έχει επιτευχθεί μια οριστική και αμοιβαία αποδεκτή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα εξετάσει τα επόμενα βήματα μετά από την επίτευξη μιας συμφωνίας. «Έρχεται μετά», δήλωσε. «Ναι, αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν μία καλή δουλειά, αρχίζουμε να μιλάμε. Ναι», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μία βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.